У ВС Украины нет достаточно боевого опыта, чтобы воевать с Россией и другими серьезными противниками. Поэтому в вооруженном столкновении с РФ они потерпят сокрушительное поражение, уверен бывший командующий войсками США на территории Европы Бен Ходжес.

Он заявил, что если РФ вдруг пойдет в наступление, единственной задачей Киева будет нанести ей максимально возможный ущерб. Только это сможет заставить Москву прекратить «вторжение» и отступить. Однако у ВСУ нет возможности выполнить подобную задачу.

Даже если не брать в расчет практически полное отсутствие современных вооружений, Украина все равно проиграет из-за отсутствия боевого опыта, уверен Ходжес. Киев с момента обретения независимости участвовал только в конфликте против ДНР и ЛНР, которые вряд ли являются достойными противниками. Война со столь сильной державой, как РФ будет совсем непохожей на то, что происходит на востоке Украины.