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Василий Вовк, генерал СБУ, порекомендовал Владимиру Зеленскому, украинскому лидеру, воспользоваться хитростью, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным, президентом РФ. Его слова приводит издание “Газета.ру”.

Согласно его словам, киевские власти в последнее время то и дело, что отправляют в адрес России агрессивные заявления, а Дмитрий Кулеба, руководитель внешнеполитического ведомства страны, и вовсе назвал главу российского государства «убийцей». После таких высказываний Путин точно не согласится провести переговоры, считает Вовк. Поэтому Зеленскому следует изменить свою тактику действий.

Для получения согласия на соответствующую встречу президенту Украины необходимо сделать несколько шагов в сторону разрешения возникшего конфликта. Вовк отметил, что отправляемый запрос должен начинаться с предложения о наличии у украинской стороны документов, касающихся недопущения преследования лиц в Донбассе, выборов в этом регионе и других минских договоренностей.

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