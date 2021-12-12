Япония все чаще заявляет о необходимости внедрять более агрессивную политику по отношению к «окружившим ее врагам» – Северной Корее, Китаю и России. Японские политики упоминают даже силовые сценарии захвата Курильских островов. При этом они не надеются на Соединенные Штаты.

Так, генерал-полковник Ивата, ранее возглавлявший Генштаб ВС страны, заявил, что Япония должна самостоятельно решать свои проблемы. Однако для этого ей потребуется гигантский оборонный бюджет и современные военные технологии.

Выделение огромных сумм позволит разработать новейшее наступательное вооружение, которое будет держать под контролем военные базы КНР, РФ и КНДР, заявил Ивата. Помимо этого, Токио должен разрешить Соединенным Штатам разместить на территории страны ядерное оружие средней дальности. В настоящий момент, уверен генерал, только наличие стратегических ракет способно обеспечить сдерживание потенциального противника и безопасность Японии.