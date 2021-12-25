Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия просто уничтожит Североатлантический альянс, если он решится после столь широкого резонанса в СМИ устроить на Донбассе провокацию с химическим оружием, заявил на канале «Россия 1» генерал-майор запаса Сергей Липовой.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о красных линиях и отметил, что терпение России уже закончилось. Она и так долго наблюдала за попытками НАТО спровоцировать вооруженное столкновение. Но больше этого не будет. Если блок пойдет на провокацию в самопровозглашенных республиках Донбасса, он получит военный ответ, который приведет к его уничтожению.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об американских наемниках на подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые доставили химоружие в ряд населенных пунктов и готовят провокацию.

Вам может понравиться

Учёные из Германии нашли в мозге женщин зону, реагирующую на стимуляцию клитора

Немецкие учёные нашли у женщин область мозга, которая связана с их гениталиями и реагирует на прикосновения к ним. Об этом сообщает издание Gazeta.ru. В исследовании было задействовано 20 женщин, которым
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту

ВКО “Алмаз-Антей” запатентовал гражданский кроссовер с силовой установкой E-Neva

Концерн «Алмаз-Антей», который в основном занимается военными разработками, представил концепт гражданского автомобиля на силовой установке E-NEVA. Представители компании рассказали, что кроссовер будет выпускаться в двух вариантах – с гибридным и

Секретарь СНБОУ Данилов насчитал 100 тысяч российских военных у границ Украины

Украинские спецслужбы в очередной раз пересчитали российских военнослужащих на границе с РФ и точно знают, что их не менее ста тысяч, заявил глава СНБО страны Алексей Данилов. Он также уточнил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |