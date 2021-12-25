Россия просто уничтожит Североатлантический альянс, если он решится после столь широкого резонанса в СМИ устроить на Донбассе провокацию с химическим оружием, заявил на канале «Россия 1» генерал-майор запаса Сергей Липовой.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о красных линиях и отметил, что терпение России уже закончилось. Она и так долго наблюдала за попытками НАТО спровоцировать вооруженное столкновение. Но больше этого не будет. Если блок пойдет на провокацию в самопровозглашенных республиках Донбасса, он получит военный ответ, который приведет к его уничтожению.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об американских наемниках на подконтрольной Киеву территории Донбасса, которые доставили химоружие в ряд населенных пунктов и готовят провокацию.