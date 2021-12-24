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Соединенные Штаты уже не являются для РФ угрозой, заявил генерал-майор Сергей Липовой, возглавляющий общественную организацию «Офицеры России». Он отметил, что за последние годы оснащение ВС РФ вышло на принципиально новый уровень, поэтому США пора прекращать «тактику запугивания»,

По словам Липового, даже уменьшенное за счет размещения американских ракет в Европе подлетное время больше не является решающим аргументом в возможном противостоянии. В распоряжении России имеются боевые системы, которые способны стереть Соединенные Штаты с лица земли еще до того, как они нанесут хотя бы минимальный ущерб стране.

Вашингтон продвигает НАТО все дальше на восток лишь для того, чтобы заниматься самолюбованием, но это скоро пройдет. Уже все, кроме США, поняли, что пугать Россию бряцанием оружия бесполезно. С ней нужно вести переговоры, а для этого не требуется Североатлантический альянс. И тем более, Украина в его составе.

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