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Космическим силам Соединенных Штатов приходится «изо дня в день отражать «обратимые атаки» на свои космические аппараты со стороны России и Китая. Такое заявление сделал американский генерал Дэвид Томпсон.

По его словам, такие события, как недавнее уничтожение Россией старого советского спутника «Целина-Д» вызывают широкий резонанс и поэтому обсуждаются мировой общественностью. Однако они происходят редко. Между ними Космические силы борются с угрозами в космосе каждый день, чего никто не замечает.

Китай и Россия, по словам генерала, регулярно применяет свое некинетическое оружие для атак на спутники США. Они используют средства постановки помех, кибернетические атаки и даже лазерные установки. Эти атаки являются «обратимыми», так как они не наносят никакого вреда космическим аппаратам. Однако именно они заставляют Космические силы постоянно находиться в напряжении и разрабатывать все новые стратегии защиты.

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