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Киев может выставить на гипотетическую войну с Россией только старые ржавые танки и поэтому уверен, что и Москва будет с ним воевать точно таким же оружием. Однако если боевые действия все же начнутся, проходить они будут совсем не так, как думают на Украине, заявил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он отметил, что Киев судит исключительно по себе и тому вооружению, которое имеется в его арсенале. Но если он ждет появления на своей территории многих тысяч российских танков и пехотных подразделений, то это серьезная ошибка.

Если Москва даже вдруг надумает напасть на Украину, воевать с ней она будет «быстро и безболезненно», заявил бывший заместитель главы Минобороны РФ. Киев просто слишком отстал и не понимает, что боевые действия пройдут совсем не по тому сценарию, который придумали сами себе не имеющие практически никакого опыта высокопоставленные военные чиновники Украины.

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