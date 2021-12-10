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Южный военный округ предпринимает все возможные меры для усиления боеспособности и отражения возможных угроз, заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Генерал армии пояснил, что российская армия должна постоянно находиться в готовности к эскалации ситуации.

Он рассказал, что сейчас неспокойно сразу в нескольких регионах. Это и Сирия, в которой никак не утихнут военные противостояния, и Закавказье и Украиной, где вполне могут начаться крупные вооруженные конфликты. Помимо этого, НАТО стягивает силы к границам РФ и постоянно усиливает свое военное присутствие.

Все это является угрозами для России, поэтому Южный военный округ регулярно проводит проверки готовности, усиливает военный контингент. Это полностью отвечает уровню угроз. По словам генерала, боевой потенциал ЮВО и раньше был в полном порядке, но сейчас он возрос в несколько раз.

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