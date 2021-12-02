На территории России задержаны агенты украинской службы безопасности, которые прибыли в страну для сбора данных о ключевых стратегических объектах. Они уже признались, что выполняли задание высокопоставленного чиновника СБУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

Агентами украинских спецслужб оказались отец и сын Ковали – 47-летний Зиновий Зиновьевич и 22-летний Игорь Зиновьевич. По их словам, в Россию они были направлены полковником СБУ Коваликом Василием Васильевичем, который занимает высокую должность в Тернопольской области.

Задача агентов заключалась в сборе информации о стратегически важных предприятиях на территории РФ, а также о транспортной инфраструктуре. Данные должны были включать фото- и видеоматериалы.

В машине украинских агентов в ходе обыска нашли автомат и пистолет, которые уже проходят экспертизу.

Помимо двух агентов, ФСБ задержала прибывшего в РФ гражданина Украины Цилыка Александра. Он нелегально пересек границу и принес с собой два взрывных устройства, необходимых для совершения террористического акта на территории России.