Корабль Auvergne, принадлежащий французским ВМС, затеял в непосредственной близости от российских границ стрельбы с участием украинского СДК «Юрий Олефиренко». Тренировки типа PASSEX проводились к северо-западу от Крымского полуострова и представляли собой чистой воды провокацию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оба корабля отрабатывали наступательные действия, причем несложно догадаться, что направлены они были против России. Действовать без ведома Альянса экипаж французского корабля вряд ли бы стал, поэтому очевидно, что НАТО намеревается и дальше давить на Москву, несмотря на назначенные в январе переговоры о гарантиях безопасности.

Франция совершенно напрасно ввязалась в эти игры, считают эксперты. Вряд ли ее кораблю удастся спровоцировать РФ на какие-то агрессивные действия, чтобы потом обвинить в «нападении» на «мирно прогуливающийся» в водах Черного моря фрегат. А вот отношения между Парижем и Москвой из-за подобных выпадов вполне могут сильно испортиться. И далеко не факт, что проигравшей стороной окажется Россия, а не Франция.