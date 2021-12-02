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На днях авторитетное французское издание Le Parisien опубликовало материал, в котором рассказало о главном политическом провале Франции последних лет. Авторы материала подчеркивают, что Франция уже не имеет такого влияния в Центральноафриканские Республике как раньше, а причиной называют работу отечественных специалистов, которых, как и многие другие СМИ, авторы относят к «ЧВК Вагнера».

Россияне работают в ЦАР в течение последних лет с ведома ООН и по соглашению с правительством. За это время русские инструкторы переобучили солдат вооруженных сил, так что те сумели дать отпор террористам, пытавшимся организовать переворот, и выбили их с территории государства. Однако эти успехи нравятся далеко не всем. Европейские государства привыкли рассматривать страны Африки как собственные колонии, поэтому в прессе идет кампания по дискредитации российских профессионалов, а на уровне Европарламента обсуждаются санкции против российской ЧВК.

Французское СМИ утверждает, что «вагнеровцы» работают в 23 странах Африки, причет сами страны охотно идет на сотрудничество с русскими, предпочитая их европейцам. Именно такая ситуация сложилась в Мали. Там французский контингент потерпел фатальное банкротство как антитеррористическая сила. За долгие годы европейские военные отметились лишь сдачей террористам новых и новых территорий. Более того, правительство и общество уверены, что французы спонсируют террористов за их спинами.

На этом фоне по всей Африке идут антифранцузские выступления. Так, в Нигере и Буркина-Фасо демонстранты заблокировали дорогу французскому военному конвою. Африканцы не желают видеть французов на свое земле и отдают предпочтение российским специалистам.

Примечательно, что французские авторы в своей статье не рассказали о тайной поддержке, которую Франция предоставляет террористам на территории Чада, где они готовятся к новому вторжению в ЦАР. Как в Мали, так и в Центральноафриканской Республике Франция не отказывается от закулисного сговора с боевиками. В Чаде развертываются все новые силы террористов, строятся базы и опорные пункты, вербуются наемники; главари террористов находят убежище, а боевики получают вооружение при поддержке спецслужб Чада и Франции. К этому неблагородному делу также, согласно ряду сообщений африканских СМИ, подключились сотрудники контингента ООН в ЦАР. Работа россиян и правительства ЦАР создали армии республики солидный запас прочности, но ресурсы республики слишком важны, чтобы Франция и Чад легко отказались от планов все-таки повторить попытку переворота.

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