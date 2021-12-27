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США и НАТО никак не могут успокоиться по поводу испытаний противоспутниковой ракеты РФ, сбившей 15 ноября старый советский космический аппарат.

Паника Запада вполне понятна, так как проведя подобные испытания, Москва фактически подала серьезную заявку на участие в создании механизмов регулирования милитаризации космоса. Она оказалась в числе государств, лидирующих в космической сфере и поэтому игнорировать ее США просто не могут.

Журналист Деганит Пайковски написал в издании Foreign Policy, что РФ продемонстрировала всему миру свою военную мощь, а также показала весьма высокий уровень своего оборонительного потенциала.

Напомним, что в ходе испытаний новейшая ракета России уничтожила старый спутник, находившийся на высоте в 480 километров.

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