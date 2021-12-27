Автор американского портала Fox News Питер Эйткен прокомментировал отвод части российских войск от границы с Украиной. Он напомнил, что 10 тысяч военнослужащих уже вернулись в свои части после учений.

По мнению эксперта, отвод такого количества военных несколько снижает эскалацию перед январскими переговорами о предоставлении Москве гарантий безопасности. Но ситуация все еще остается напряженной. Нагнетают ее западные СМИ, бесконечно мусолящие тему «нападения на Украину».

Автор публикации привел высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что США в целом позитивно восприняли российских проект договора. Вполне вероятно, что на встрече в Женеве, которая состоится уже в следующем году, появятся какие-то подвижки в украинском вопросе. Не исключено, что тогда и остальные войска РФ разъедутся по местам постоянной дислокации.