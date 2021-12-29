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В информагентстве Foreign Policy отметили, что российские войска могут вторгнуться на украинские земли в случае соблюдения 5 условий. Но сейчас подобный сценарий маловероятен.

Авторы статьи отметили, что вероятность использования Россией вооруженных сил зависит от 5 различных факторов: первоначальной причины, ожидаемого военного сопротивления, наличие поддержки на местах, достаточные технические возможности, а также сравнительно низкие издержки для экономического и политического секторов страны. В случае отсутствия или неполного выполнения одного или нескольких условий Москва не станет использовать армию.

В материале указывается, что современная РФ не желает сильно рисковать, поэтому «использует свои войска довольно консервативно». Однако эксперты вполне допускают осуществление гибридной войны, кибератак, дезинформации и других подобных действий. Кремль может также предупреждать другие страны о возможности вторжения.

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