Россия сделала выводы из развала Советского Союза. Она вполне может повторить Перестройку, однако сейчас уже предпримет все необходимые меры, чтобы не повторять ошибок в экономике, допущенных в СССР, пишет издание Foreign Affairs.

Специалисты по России Роберт Конноли и Майкл Кофман, написавшие статью, рассказали, что сейчас РФ ведет консервативную макроэкономическую политику. Она держит под жестким контролем инфляционные процессы и не имеет внешнего долга. Кроме того, РФ сумел накопить крупные резервы и практически идеально сбалансировать бюджет.

Именно благодаря всему этому Москва относительно легко перенесла санкционные меры, введенные против нее Западом. Также она последовательно усиливает свои позиции в конкуренции с Соединенными Штатами, не допуская серьезных ошибок, ставших причинами распада СССР.