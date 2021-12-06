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Исход гипотетического противостояния между Киевом и Москвой решит авиация. Но учитывая фактически полное ее отсутствие в распоряжении Украины, победа РФ является почти свершившимся фактом, пишет американское издание Forbes.

Авторы поясняют, что в распоряжении ВВС Украины есть целых 125 самолетов, что не так уж мало. Однако все они – это советские МиГ-29, Су-25, Су-27 и Су-24, которые давно устарели и морально, и физически.

В распоряжении России имеются истребители-бомбардировщики Су-34, а также современные боевые самолеты Су-35, Су-57 и МиГ-35. Не стоит списывать со счетов и Су-30, которые способны дать фору даже американским истребителям, не говоря уже об устаревшей советской технике, которую использует Киев.

Авторы публикации отметили, что Украина 30 лет даже не думала об усилении армии. Поэтому она не покупала новые самолеты, надеясь на ржавеющую технику и на русский авось.

Сейчас Киев получает из Турции беспилотники «Байрактар ТБ2», однако они вряд ли смогут исправить ситуацию. Чтобы противостоять РФ нужно либо очень много турецких дронов, либо современные истребители, которые Украина только собирается покупать, не имея для этой цели денег.

Если РФ вдруг нападет, пишет издание, то Киеву придется выставлять советские самолеты. Но в том, что они смогут подняться в воздух, имеются очень серьезные сомнения.

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