Россия всего за семь лет модернизовала свой флот и превратила его в весьма грозную силу, сообщают эксперты американского издания Forbes. Они также отмечают, что Украина за то же самое время не слишком впечатлила улучшением своих военно-морских сил.

Россия вернула в строй ракетный крейсер Москва, по праву занявший место флагмана, вооружила его боезарядами П-1000. Также она построила три новых корвета проекта «Адмирал Григорович», оснастила ЧФ шестью субмаринами «Варшавянка».

Как минимум треть кораблей Черноморского флота получили крылатые ракеты «Калибр», которые позволяют с высокой точностью поражать любые цели.

Киев за семь лет получил от США несколько ракетных катеров. Запад обещает ему финансирование и помощь в строительстве новых кораблей, однако даже в таких условиях украинский флот никогда не сравнится с российским по силе, уверены эксперты.