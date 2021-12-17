Россия превосходит Украину в численности танков, однако исход противостояния между этими странами будут решать артиллерийские установки, а не боевые машины, уверен американский эксперт Дэвид Экс. В своей публикации в издании Forbes он заявил, что США уже позаботились об украинской армии и передали ей «уникальное оружие» для победы.

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах FGM-148 Javelin, которые способны уничтожить даже самые современные российские танки. Поэтому с этим оружием Киеву не страшно «нападение России».

Экс, впрочем, оговорился, что все это лишь теоретические выкладки. На практике одолеть ту «1000 танков», которая якобы находится на границе с Украиной, Киеву будет невероятно сложно. Несмотря на это, «Джавелины» все-таки являются «жизненно необходимым для ВСУ оружием, которое обязательно сыграет свою роль в гипотетической войне.