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Американский Конгресс второй раз подряд не может своевременно принять решение о выделении ассигнований на оборонные расходы, пишет издание Forbes. Оно сообщает, что глава Пентагона Ллойд Остин выразил негодование такими действиями парламента, так как они негативно влияют на боеспособность Соединенных Штатов.

Из-за бюджетных проблем стопорятся исследования, необходимые для создания инновационных военных технологий, стоит на месте модернизация вооружений. Также несвоевременные решения по ассигнованиями подрывает превосходства США в военной сфере.

Автор публикации отмечает, что в прошлом году затраты на оборону были сокращены, что сорвало ряд перспективных проектов. Если ситуация повторится сейчас, то в 2022-м Пентагону придется приостановить новые программы, что негативно скажется на обороноспособности. Не исключено также, что бюджетные проблемы не дадут Соединенным Штатам удержать лидерство в гонке вооружений с Россией и Китаем.

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