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Российский МиГ-31 – это вечный истребитель, уверены авторы немецкого портала Flug Revue. Они пояснили, что если своевременно проводить модернизацию данного самолета, срок его эксплуатации будет неисчерпаем.

Авторы публикации напоминают, что Москва с 2008 года модернизирует МиГ-31 и добилась в этом деле немалых успехов. Так, самолеты получили обновленные ракеты Р-37М, дальность поражения целей которыми достигла 280 километров. Кроме того, инженеры оснастили истребители радиолокационной системой «Заслон-АМ», которая обнаруживает самолеты противника с дистанции в 320 километров и способна следить одновременно за 10 целями.

На следующем этапе Россия намерена оснастить МиГ-31 дистанционной системой управления. Авторы публикации уверены, что этот истребитель еще много лет будет использоваться Россией. Во всяком случае до тех пор, пока не будет создан самолет, который превзойдет этот шедевр.

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