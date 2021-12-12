После катастрофы прототипа Ил-112В испытания нового транспортника для ВВС России приостановлены, а разработка отложена. В России сейчас ищут замену, и поэтому вводят в игру гигантский вертолет Ми-26. Об этом пишет немецкое авиационное издание Flug Revue. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

17 августа 2021 года стало трагической датой для авиапрома России. В этот день в подмосковной Кубинке разбился единственный прототип турбовинтового транспортного самолета Ил-112В, все три члена экипажа погибли. Расследование аварии еще не завершено, но все указывает на техническую неисправность, которая не оставила летчикам никаких шансов на спасение. В первую очередь критике подвергаются двигатели.

Поэтому для заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Андрея Ельчанинова ясно, что долгожданное внедрение Ил-112В в состав ВВС России будет отложено на неопределенный срок.

«В настоящее время мы ждем результатов работы следователей, которые занимаются катастрофой в Кубинке. После этого будут приняты «необходимые решения по доработке Ил-112В, его двигателя или, возможно, внесению изменений в конструкцию самолета», – пояснил функционер в интервью агентству «Интерфакс».

Еще два прототипа преемника Ан-26 в настоящее время находятся в стадии строительства, «в них должны быть внесены максимально возможные усовершенствования», – сказал Ельчанинов. Первый полет доработанного самолета запланирован на 2022 год. Что будет с ним дальше, зависит от дальнейших тестов.

Однако Ельчанинов не питает иллюзий – серийное производство с 2023 года, как первоначально планировалось, в настоящее время представляется немыслимым. Он отметил: «Мне ясно, что с этим самолетом еще многое предстоит сделать, возможно, включая модернизацию всех компонентов, а также корпуса и двигателей в сборе».

Ресурсы Ан-26, использующиеся для тактических транспортных задач, тем не менее подходят к концу. Поэтому Минобороны России ищет замену для вышедшего из строя Ил-112В, характеристики которого считались еще до крушения в Кубинке неудовлетворительными. Поскольку подходящего самолета не имеется, российское оборонное ведомство решило делегировать «ряд задач», которые предназначались для Ил-112В, вертолетам.

Ельчанинов не сообщил подробностей об этом в своем интервью. Однако Ми-26 уже давно используется для перевозки и высадки воздушных десантников – возможность, которая также рассматривается для Ил-112В.

Ми-26 – это, конечно, не просто вертолет. Это, безусловно, самый большой, самый тяжелый и самый мощный вертолет, который когда-либо строился серийно, а также намного больше, тяжелее и мощнее, чем Ил-112В.

Грузоподъемность Ми-26 составляет 20 тонн, что соответствует максимальной взлетной массе будущего турбовинтового транспортника. Иными словами, Ми-26 в качестве своей полезной нагрузки способен поднять как сам Ил-112В, так и всю его полную загрузку.

За более чем 35 лет эксплуатации гигантский вертолет успешно зарекомендовал себя – и, по словам Андрея Ельчанинова, доступен в достаточном количестве. По словам чиновника, идея состоит в том, чтобы активнее использовать существующие Ми-26. Хотя и без закупки новых вертолетов, видимо, тоже не обойдется. Эта идея должна сработать: компания «Вертолеты России» сейчас тестирует новый, существенно модернизированный вариант Ми-26Т2В.