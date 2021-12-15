Исследование, проведенное экспертами издания Flight Global, показало, что истребители Су-25 и МиГ-29 находятся в первой десятке лучших самолетов мира по популярности.

Так, Су-25 занимает три процента глобального авиапарка, а МиГ-29 – шесть процентов. Последний занимает третью строчку в рейтинге издания.

Второе место тоже осталось за российскими самолетами. По 7 процентов в мировом авиационном парке занимают истребители Су-27, которые сегодня активно используются и в России и далеко за ее пределами.

На первой позиции ожидаемо оказался американский самолет F-16, который также стоит на вооружении многих армий мира. Как сообщалось ранее 12 списанных таких самолетов Соединенные Штаты планируют уже в следующем году передать Украине по значительно сниженной стоимости.