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У ВМС США никак не получается вернуть в строй флагманский авианосец «Джеральд Р. Форд». Только в 2017 году он вышел в море после длительных ремонтных работ, однако сейчас возникла необходимость в замене вышедших из строя опорных подшипников гребных валов, рассказали журналисты агентства «РИА Новости».

В США объясняют проблему с ремонтом авианосца пандемией коронавируса. Она нарушила давно отработанные цепочки поставок, а также сильно ударила по производству, из-за чего ремонтники своевременно не получили необходимые комплектующие. Чтобы ускорить восстановление корабля, они использовали детали с авианосного судна CVN-79 «Джон Кеннеди», принадлежащего к той же серии.

Корабль «Джеральд Р. Форд» обошелся американскому бюджету почти в 14 миллиардов долларов. Он имеет водоизмещение в 100 тысяч тонн, дает возможность задействовать на палубе 90 летательных аппаратов. Впервые его спустили на воду в 2013 году, а уже в 2014-м намеревались передать флоту. Позже дата изменялась еще дважды и сейчас авианосец снова отправился на ремонт.

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