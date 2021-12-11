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В январе следующего года «Россия нападет на Украину», заявил глава Оборонительных сил Финляндии Тимо Кивинен. Он сослался на данные разведки, которая насчитала 100 тысяч военнослужащих рядом с украинскими границами.

Заявление Кивинена сложно назвать сенсационным, так как о гипотетическом «нападении РФ» уже несколько недель без умолку твердят все крупные западные СМИ. Некоторые из них даже сообщают, что Россия привлечет для «вторжения» военнослужащих с Урала и Сибири.

Командующий финскими Оборонительными силами сделал оговорку, что «нападение возможно», но это еще не означает, что оно будет на самом деле. По его словам, в настоящий момент никаких серьезных фактов, вызывающих беспокойство властей Страны тысячи озер, на границе РФ и Украины не наблюдается.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции заявил, что Москва всегда выступает за миролюбивую политику, но имеет право на самооборону. Также глава государства назвал вопросы о «нападении на Украину» провокационными.

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