У самых границ России на северо-западе будут действовать истребители-невидимки F-35 американского производства. На этот момент обратил особое внимание военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в американском интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Глобальное присутствие F-35 Joint Strike Fighter продолжает расти после того, как Финляндия выбрала этот самолет-невидимку в качестве своего следующего истребителя, который заменит существующий парк F / A-18 Hornet. В рамках крупной сделки на сумму почти 9,5 миллиардов долларов финские ВВС приобретут 64 истребителя F-35A пятого поколения.

Сделка касается самолетов F-35A в модификации Block 4, широкого спектра вооружений, обучения пилотов и обслуживающего персонала, «других связанных систем, а также услуг по поддержке и техническому обслуживанию» до 2030 года. Начиная с 2025 года, финские ВВС начнут отказываться от первых F / A-18, в то время как их пилоты будут тренироваться на F-35 в США. Первый F-35A приземлится в Финляндии в 2026 году, последние из поставок будут осуществлены до конца десятилетия.

Что касается вооружения, то в комплект поставки входят ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, ракеты повышенной дальности класса «воздух-поверхность», управляемые бомбы малого диаметра и другие боеприпасы для прямой атаки, включая ударные ракеты. Оружие будет поставляться до 2035 года, и его комплектность может измениться в зависимости от появления более новых боеприпасов.

Еще одно откровение: Финляндия теперь будет иметь вторые в мире по величине внутренние возможности обслуживания F-35, при том, что США, естественно, обладают первенством. Это означает, что Финляндия будет иметь заметное промышленное участие, необходимое для самостоятельной поддержки своих F-35, и ей не придется отправлять двигатели и планеры обратно в Lockheed Martin в США для обширного обслуживания.

Однако тот факт, что финны настаивали на этом пункте, также свидетельствует об их опасении, что в потенциальном конфликте они будут сражаться в одиночку, как и во время Зимней войны против Советского Союза в 1939 году.

На своем пути к тому, чтобы стать следующим истребителем финских ВВС, F-35 Lockheed Martin победил модели четырех других конкурентов: шведский JAS Gripen , французский Rafale, европейский Eurofighter Typhoon и американский F / A-18 Super Hornet. Ранее в 2021 году Швейцария также выбрала американский истребитель 5-го поколения и заключила с Lockheed Martin контракт на 6,5 млрд долларов на поставку 36 самолетов F-35A.

Помимо этих двух стран, Греция, Испания и Чехия также изучают возможность добавления F-35 в свой воздушный флот. Каждая страна работает в рамках разных операционных и финансовых параметров, взвешивая все за и против покупки самолета. Всего в настоящее время в военно-воздушных силах 13 стран летают более чем 700 истребителей F-35, размещенных примерно на 27 базах по всему миру. Сами США планируют закупить в общей сложности 2 500 таких самолетов.

Принятие F-35 на вооружение ВВС Финляндии «конечно же, ставит на порог России больше истребителей пятого поколения, что наверняка расстроит Москву», – считает Ставрос Атламазоглу, вынося эту мысль даже в заголовок своей статьи.

Он явно выдает желаемое за действительное. На деле никаких «российских протестов» или даже официальных критических заявлениях по этому поводу не отмечено. Более того, российским силам ПВО должна быть крайне интересной перспектива отработки отслеживания хваленых американских «стелсов», и к намеченному на период 2025-2030 годов их появлению у финско-российской границы наверняка будут готовы еще более новые разработки по сравнению с системами С-400 и С-500.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод сообщения The Aviationist о выборе финским военным руководством F-35 для перевооружения своих ВВС и мотивах этого решения.