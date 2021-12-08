Финские силы обороны выбрали самолет пятого поколения Lockheed Martin в качестве будущего многоцелевого истребителя Финляндии. Об этом сообщает портал The Aviationist на основании информации, появившейся в финских изданиях. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После того, как ранее в текущем году F-35 преуспел в швейцарском тендере, похоже, что он выиграет еще одно соревнование. Согласно информации в воскресном выпуске финской газеты Iltalehti, силы обороны Финляндии рекомендовали Министерству обороны F-35 в качестве нового истребителя для финских ВВС.

Ссылаясь на «несколько источников в сфере обороны и внешней политики», «Илталехти» утверждает, что решение о выборе в пользу F-35 основано на его характеристиках и, среди прочего, на ожидаемом длительном сроке службы. Страны-пользователи этого истребителя ориентируются на обязательство компании-производителя продолжать разработку и выпуск самолета вплоть до периода 2060-х годов.

Однако ожидается, что публичное объявление с дополнительной информацией о критериях отбора будет сделано в ближайшие 10-15 дней, после окончательного решения финского правительства. Хотя есть влиятельные лица в исполнительной власти, которые предпочли бы европейский истребитель, а не американский, шансы, что предложение военных в пользу F-35, будет отклонено финским правительством, весьма невелики.

В рамках своей программы обновления парка истребителей стоимостью 10 млрд евро (11,3 млрд долларов США) Хельсинки планирует закупить новый многоцелевой самолет для замены имеющихся сейчас F/A-18C/D Hornets. В тендере приняли участие пять кандидатов: F/A-18 Super Hornet от Boeing, французский Rafale от Dassault, Eurofighter Typhoon, шведский Saab Gripen и предполагаемый победитель – F-35 от Lockheed Martin.

В октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Финляндии истребителей F-35 с ракетами класса «воздух-воздух», высокоточными боеприпасами класса «воздух-земля» и сопутствующим оборудованием по ориентировочной стоимости 12,5 миллиардов долларов.

По данным американского Агентства сотрудничества в области обороны и безопасности, ответственного за зарубежный экспорт вооружений, правительство Финляндии запросило закупку 64 истребителей F-35A с двигателями Pratt & Whitney F-135 (64 установленных и 2 запасных), а также со специализированным комплектом вооружения, состоящим (среди всего прочего) из 500 управляемых высокоточных авиабомб GBU-53/B Small Diameter Bomb II; 150 тактических противовоздушных ракет Sidewinder AIM-9X Block II+; 100 тактических планирующих ракет AGM-154C-1; 200 ракет повышенной дальности действия класса «воздух-поверхность» AGM-158B-2; 120 и 150 комплектов наведения для управляемых авиабомб типов GBU-31 и GBU-38/54 соответственно.