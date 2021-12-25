Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что 12 января готов организовать Совет Россия-НАТО для обсуждения требований РФ по безопасности. Эксперты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung считают, что блок решил пойти на уступки Москве из-за крупных учений, которые начались в Краснодарском крае и в Крыму.

Авторы публикации отмечают, что Альянс пытался отговорить Россию от проведения этих военных маневров. Однако она проигнорировала эти требования. Именно поэтому НАТО проявляет недовольство.

Несмотря на это, риторика блока внезапно изменилась. Еще пару дней назад Столтенберг и слышать не хотел о каких-либо договорах и гарантиях, заявляя, что решения по расширению НАТО принимает только НАТО. А сейчас, с началом крупномасштабных маневров, вдруг заговорил совершенно по-другому.

Впрочем, назначенный на 12 января Совет может быть лишь уловкой Запада. Он сам придумал «нападение России на Украину» в период новогодних праздников, но теперь пытается «удержать РФ» от шага, который она и так не собиралась делать.