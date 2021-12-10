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В немецком информагентстве Frankfurter Allgemeine Zeitung эксперты оценили возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT.

Ранее в СМИ появилась информация, что США готовят максимально жесткие санкции в отношении Москвы, если она «вторгнется» на Украину. Некоторые предположили, что речь идет об отключении от SWIFT. Однако немецкие специалисты уверены, что в этом случае удар будет нанесен по большинству стран мира.

В материале напомнили о ситуации с Ираном, который был отключен от соответствующей системы в течение четырех лет. В результате была потеряна связь с множеством иранских финансовых институтов, что мощно ударило по экономике государства, однако удар пришелся и на другие страны, так как они потеряли возможность приобретать у Тегерана нефть. Схожая проблема возникнет, если США отключат от SWIFT Россию, являющуюся одним из самых крупных поставщиков энергетических ресурсов на планете.

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