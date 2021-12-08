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Политические элиты Дании ожесточенно спорят из-за желания Североатлантического альянса разместить на Фарерских островах свою военную базу. Оппозиция заявляет, что это серьезный риск испортить отношения с РФ, пишет шведское издание SVT.

Журналисты поясняют, что Россия является самым крупным покупателем рыбы, которую вылавливают рыбаки Фарерских островов. Это фактически единственный источник их дохода, поэтому если Москва откажется покупать продукцию из-за появления на островах базы НАТО, это нанесет серьезный удар по экономике региона.

Оппозиция Дании заявляет, что все вопросы строительства базы, а также установки радиолокационной станции Соединенных Штатов на Фарерах необходимо обсуждать с жителями островов. В противном случае у страны могут возникнуть серьезные проблемы в экономике. Помимо этого, объекты Альянса на территории Дании автоматически станут целями для российских ракет в случае конфликта между РФ и НАТО.

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