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Польше нужно срочно усиливать свою армию и оснащать ее современным вооружением. В противном случае в результате геополитических игр США, Китая и России кто-то в очередной раз возьмет Варшаву под свой контроль, заявил польский депутат Европарламента Патрик Яки.

Он напомнил, что США сейчас считают своим главным врагом Китая. Однако для успешного противостояния с ним Вашингтону потребуется мощный союзник. Именно поэтому он сейчас ведет диалог с Россией, пытаясь перетянуть ее на свою сторону.

Москва вполне может согласиться, однако она поставит перед США целый ряд условий. И главными из них будут нерасширение НАТО на восток, а также создание буферной зоны между РФ и Западом, в которую войдет и Польша.

Варшаву такая роль совершенно не устраивает, поэтому она уже сейчас должна сделать все возможное, чтобы получить возможность оказать сопротивление любой из крупных держав. Для этой цели требуется хорошо вооружиться, а также попытаться создать Альянс с другими небольшими государствами, которым не нравятся геополитические игры сверхдержав.

Насколько подобные действия будут эффективными, судить сложно. У Польши полностью отсутствует потенциал, позволяющий превратиться в военизированное государство по образу и подобию КНДР. Поэтому как бы она не вооружалась, она все равно будет проигрывать соседней России.

Более эффективным решением проблемы для Варшавы стало бы налаживание нормальных отношений с РФ, однако русофобские взгляды нынешней власти вряд ли позволят это сделать.

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