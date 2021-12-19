Пентагон продолжает расширять свой военный потенциал, однако практически к каждому его новому проекту появляются серьезные вопросы, пишет индийское издание EurAsian Times. Авторы напомнили, что недавно военное ведомство США приобрело 17 модернизированных истребителей F-15EX для использования в связке с «невидимками» F-35 и F-22.

Данный маневр призван сохранить более дорогостоящие малозаметные самолеты, которые будут лишь отслеживать угрозы. На F-15EX, который хорошо вооружен, возлагается задача уничтожения воздушных машин противника. Однако этот план провалится, уверены индийские эксперты.

Они пояснили, что в распоряжении России имеется зенитно-ракетный комплекс С-400, который легко обнаружит новые истребители ВМС США. Они не оснащены технологией стелс, поэтому станут отличной мишенью на фоне неба. А после того, как РФ расстреляет F-15EX, она примется за F-35 и F-22, которые тоже обнаруживаются комплексами противовоздушной обороны.