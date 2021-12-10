Марко Михкельсон, представитель эстонского парламента, считает предложение Джо Байдена, американского лидера, провести встречу между РФ и Североатлантическим альянсом ошибкой.

Ранее глава американского государства рассказал представителям прессы, что началась подготовка к встрече Соединенных Штатов и ведущих стран-участниц НАТО с Москвой. Он заявил, что вскоре будет сделан анонс соответствующего саммита, в рамках которого планируется обсудить беспокойство России из-за расширения западного военного блока на восток и снизить уровень напряженности в регионе.

Согласно словам Михкельсона, для многих союзников США данная новость стала неприятным сюрпризом. Он призвал другие государства, находящиеся на восточном фланге альянса, приложить все усилия для недопущения подобной встречи или, как минимум, провести ее с их участием.