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Таллинн собирается запастить ракетами с дальностью поражения целей в 350 километров, которые должны «достать до Санкт-Петербурга, сообщает портал Army Recognition. Приобретение этих боезарядов вполне укладывается в план перевооружения эстонской армии.

Для запуска ракет Эстония намерена использовать реактивные системы М290А1 и М270, которые были приобретены у Соединенных Штатов ранее. О каких именно боезарядах идет речь, пока неизвестно, однако эксперты предполагают, что это ракеты MGM-140. Таллинн уже подал заявку на их приобретение, однако Госдепартамент пока ее не рассматривал.

Эстония является единственной из трех государств Прибалтики, которая реализует собственную программу перевооружения. Она уже купила в Израиле противокорабельные боезаряды Blue Spear, а в США – минометы Spear Mk2. Кроме того, она затеяла глубокую модернизацию имеющихся на вооружении САУ K9 Thunder.

Авторы издания отмечают, что если Госдеп одобрит продажу Эстонии новых ракет, ему придется также задуматься о выделении стране крупной финансовой помощи. Так как денег на столь дорогие покупки у Таллинна просто нет.

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