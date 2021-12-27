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Специалисты решили напомнить, что многим пожилым жителям РФ до конца декабря на карту «Мир» должны будут прийти пенсионные выплаты за январь и предупредили о возникшей из-за этого опасности.

Согласно их словам, досрочные выплаты осуществляются ежегодно перед новогодними праздниками. Однако некоторые пенсионеры могут оказаться неподготовленными к подобному сценарию, попросту забыв, что пенсия была выплачена за следующий месяц. Им может показаться, что речь идет о каких-то дополнительных пособиях.

Из-за данного заблуждения пенсионеры могут еще до наступления января потратить все полученные деньги, чтобы купить подарки себе или родным. При этом следующих выплат им придется ждать до февраля будущего года. По этой причине эксперты советуют грамотно подходить к трате полученных средств, чтобы не израсходовать все за пару недель.

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