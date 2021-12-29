Виктор Литовкин, эксперт по военным вопросам, считает, что киевские власти решили расширить список женских профессий, обязательных для постановки на военный учет, чтобы скрыть возникшие в экономике страны проблемы.

Согласно его словам, женщины действительно лучше мужчин выполняют ряд задач в армии, но на Украине данный призыв является лишь попыткой увеличить истерию среди населения и спрятать ошибки, допущенные руководством. Специалист заявил, что в РФ женщины нередко сами хотят пойти в армию, так как для них сформированы все нужные условия.

По мнению психолога Александра Кичаева, данные действия Украины являются обычным пиар-ходом, направленным на сплочение людей против общего врага. Однако он считает этот шаг глупым и непродуманным. Специалист уверен, что из-за службы в армии украинки потеряют драгоценные годы жизни и подорвут свое здоровье.