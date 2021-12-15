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Заявление президента РФ Владимира Путина о долгах Советского Союза, которые Украина до сих пор не отдала России – это политический шаг. Поэтому никто не станет вынуждать страну отдавать эти деньги, уверен киевский политолог Андрей Золотарев.

Путин действительно высказался в том духе, что от Украины до сих пор не поступили средства в счет погашения этой задолженности. Однако никто пока не предпринимал никаких мер, чтобы ее вернуть, поэтому речь действительно может идти о политическом заявлении.

Долг СССР на 1991 год составлял пости 100 миллиардов долларов. Все бывшие республики, кроме Прибалтики, подписали так называемый Меморандум о взаимопонимании. В этом документе прописана доля каждого государства в задолженности Советского Союза. Большую часть взяла на себя РФ – более 61 процента. Доля Украины составила чуть меньше 17 процентов, причем в 1993 году Россия все долги погасила. Киев же с тех пор так и не потрудился вернуть средства. Впрочем, это далеко не единственная задолженность Украины перед РФ.

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