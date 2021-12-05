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Непрекращающиеся уже около месяца подряд заявления Запада о «нападении» России на Украину у читателей СМИ уже не вызывают ничего, кроме смеха. Пользователи начинают шутить, что американские, немецкие и прочие издания предсказывают «вторжение РФ» по лунному, григорианскому и юлианскому календарям, а еще по старому стилю.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что смех смехом, но подобная информационная кампания ставит перед собой вполне конкретные цели. Он пояснил, что пока внимание мировой общественности приковано к бесконечным новостям о российском «вторжении», Украина может начать наступательную операцию на Донбассе. Кроме того, под соусом угрозы РФ НАТО накапливает силы на западных границах страны.

Если ВСУ пойдут в наступление на Донбасс, что является лишь вопросом времени, Россия вмешается в конфликт. И тогда Запад обвинит ее в агрессивных действиях против Украины.

Рожин также отметил, что именно из-за США боевые действия на Донбассе до сих пор продолжаются. Америка получает свою выгоду от этого конфликта и не собирается прекращать кровопролитие. Что касается «нападения России», как минимум до февраля Запад продолжит публиковать фейковые планы наступления, карты и схемы, придумывать для Москвы хитрые тактики.

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