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Прошедшие модернизацию и запущенные в серийное производство американские ядерные бомбы B61-12 таят в себе серьезную угрозу для России, уверен военный аналитик Василий Кашин. Он пояснил, что сами по себе боезаряды не столь страшны, как способ их доставки.

B61-12 позволят Соединенным Штатам в случае вооруженного конфликта с РФ наносить по ее территории ограниченные ядерные удары. Они способны атаковать наиболее защищенные объекты, что действительно является серьезной угрозой. Однако главная опасность заключается в том, что эти бомбы будут применяться на истребителях-невидимках F-35. Сейчас ходит много разговоров о способности С-400 и С-500 обнаруживать данные самолеты, однако на практике этого никто и никогда не видел.

Поэтому будет вполне логичным полагать, что F-35 смогут преодолеть российскую ПВО и нанести удары по территории страны.

Кашин тут же отмечает, что США вряд ли станут пускаться в подобные авантюры. Да, они нанесут серьезный ущерб России, однако в ответ на ограниченные удары последует пуск стратегических ракет по территории США, которые просто сравняют противника с землей.

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