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Для ведения боевых действий в воздухе Украине необходима поддержка Соединенных Штатов и НАТО. В противном случае Россия мгновенно захватит превосходство, что приведет к ее победе в гипотетической войне, уверен военный эксперт Крис Осборн.

В журнале The National Interest аналитик поясняет, что в распоряжении Киева имеется не более 25 боевых самолетов, которые не справятся с российскими Су-57, Су-35 и другими истребителями. Именно поэтому необходимо в случае «нападения РФ» задействовать на Украине американские F-35.

Автор публикации не в полной мере владеет информацией о событиях на Украине, поэтому допускает множество неточностей. Он не объясняет, зачем РФ использовать Су-57, если и без него в ее распоряжении имеется множество мощных истребителей, способных справиться и с F-35, а не только с допотопными украинскими машинами.

Кроме того, если РФ уже решит «напасть на Украину», то она нанесет несколько ракетных ударов и уничтожит авиацию противника еще на аэродромах. Поэтому проводить воздушные бои ей будет просто не с кем.

Главная же неточность Осборна заключается в том, что Россия не собирается нападать на Украину. Поэтому планировать, как и чем Киев будет «обороняться», нет никакого смысла.

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