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Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов высказался насчёт газопровода «Северный поток-2». Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению Лукьянова, «Северный поток-2» всё равно будет пущен в работу. Заявления же Анналены Бербок о несогласовании проекта объясняются тем, что Германия хочет добиться более выгодных условий эксплуатации газопровода во время диалога с Еврокомиссией.

Как отмечается, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что «СП-2» не соответствует требованиям энергетического права Европы и потому он на данный момент не согласован. Также стоит и вопрос безопасности.

Лукьянов указал, что Бербок всегда была против газопровода, и она свою позицию не изменила. После переговоров США и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Америка, как можно сказать, передала все дела с этим проектом в Европу, а европейские страны имеют различные позиции насчёт «Северного потока-2». Некоторые страны категорически возражают против его работы.

Ранее политолог Дмитрий Егорченков заявил, что Анналена Бербок в скором времени поменяет своё мнение насчёт “Северного потока-2”. Он отметил, что сотрудничество с Россией в интересах Берлина.

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