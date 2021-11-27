Анналена Бербок, заявившая о необходимости приостановить сертификацию «Северного потока-2», вскоре изменит свое мнение, уверен политический эксперт Дмитрий Егорченков. Он пояснил, что соратники по коалиции быстро поставят на место новую главу МИД Германии.

Сотрудничество с Россией в интересах Берлина, поэтому он вряд ли даст кому-то себя запугать. Заявления о том, что «Северный поток-2» является политическим проектом – это проделки Соединенных Штатов, но ФРГ не раз демонстрировала, что ее собственные интересы важнее американских фантазий.

«Германия давно выработала определенную стойкость и американцы даже с помощью своих ставленников в правительстве вряд ли смогут прогнуть Берлин в этом вопросе», — заявил эксперт.

Важность сотрудничества с Россией осознают даже однопартийцы нового министра, поэтому она скоро изменит позицию по отношению к «Северному потоку-2».