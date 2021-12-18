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Россия своим проектом договора о безопасности продемонстрировала стремление к миру. Но остановить агрессию США и НАТО ей вряд ли удастся, уверен американский эксперт Джо Ломбардо.

Он напомнил, что РФ предложила отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток, а также запретить размещение ядерных вооружений в зоне досягаемости друг от друга. Эти и другие решения вполне позволили бы достичь мира в Европе, вот только США не намерены снижать напряженность в регионе и не станут подписывать данный договор.

Мир нужен России, а вот США, которые бесконечно клепают тонны нового оружия, ищут рынки сбыта, чтобы получать экономическую выгоду. Поэтому их совершенно не устраивает снижение напряженности. Несмотря на это, публикация российского проекта договора является весьма важным событием, так как ясно показывает, что постоянная эскалация – это дело рук США, а не России.

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