Великобритания на днях выразила недовольство действиями России в Арктике и заявила о намерении захватить превосходство в Северном регионе планеты. Эти ее устремления прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что никто не собирается запрещать Лондону «надувать щеки». Он и сам понимает, что никакой реальной силы в его распоряжении нет, но продолжает делать хорошую мину при плохой игре. Население Великобритании отлично видит, что военное могущество страны осталось в далеком прошлом, и только посмеивается со смешных попыток Лондона заявлять о превосходстве над Россией.

Эксперт заявил, что хотя Великобритании ничего не светит в Арктике, идея с тренировками военнослужащих в условиях экстремального холода имеет право на жизнь. Настоящий солдат должен быть готов выполнить боевую задачу при любой погоде, а не подавать исковые заявления в суд после нескольких дней на морозе в -8 градусов.