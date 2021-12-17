Лазерная установка «Пересвет», которая имеется на вооружении России, разработана на основе комплекса 1К17 «Сжатие», созданного советскими конструкторами в 1991 году. Его основным предназначением была нейтрализация электронного оборудования потенциального противника, а также оптических приборов и устройств, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что после распада СССР комплекс был передан в распоряжение ВС России. Однако доводить проект до логического завершения никто не стал из-за банального отсутствия денег.

В качестве основы для комплекса «Сжатие» конструкторы использовали самоходную гаубицу «Мста-С». Однако вместо пушек его оснастили двенадцатью лазерами, способными в прямом смысле выжигать любую электронику потенциального противника.

Комплекс снабдили специально для него созданным 30-килограммовым кристаллом рубина. На корме разместили двигатель, который давал возможность перемещать «Сжатие» с позиции на позицию.

К минусам комплекса относились невозможность использования в ненастную погоду, так как Солнце скрывалось за облаками. Кроме того, лазеры требовалось периодически заменять, так как они быстро выходили из строя.

РФ не имела возможности модернизировать комплекс, чтобы превратить его в грозное оружие. Однако сейчас она разработала лазерную установку «Пересвет», в которой применяются наработки конструкторов «Сжатия» и ЛК К11 «Стилет». Ее возможности значительно шире, поэтому она будет применяться в войсках противовоздушной и противоракетной обороны.