Верховный главнокомандующий Зеленский уже дважды отдавал приказ ВСУ начинать наступление на Донбассе. Но оба раза что-то пошло не так и атаки пришлось отменить, сообщил военный эксперт Сергей Колмогоров.

Он пояснил, что в первый раз несколько сотен бойцов под ответными ударами защитников ДНР и ЛНР «пеерепутали» направление атаки и трусливо сбежали с поля боя. Во второй раз украинским военным удалось завести только 15 процентов боевых машин, поэтому наступление снова пришлось переносить.

Если с дезертирством все ясно, то проблемы с техников провоцируют сами военнослужащие ВСУ. Они «продают все, что можно украсть», включая комплектующие с боевых машин. При этом деньги в основном идут на водку.

Автор публикации рассказал, что сам был свидетелем продажи маслозакачивающего насоса, без которого танк просто не заведется. Продавцом был доблестный украинский танкист, причем стол важная деталь обошлась покупателю в несколько бутылок спиртного.

Колмогоров также отметил, что сильные украинские подразделения в случае реальных боевых действий выстроятся и отправятся колонной прямиком в плен. Причем об этом знают не только сами солдаты, но и их командование.