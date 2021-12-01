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Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с журналистами издания «РИА Новости» прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о 125 тысячах украинских военных на Донбассе. Он предположил, что Киев готовит блицкриг и отметил, что России придется на него как-то реагировать.

По словам Коротченко, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР сейчас проживают более 500 тысяч граждан России. Поэтому РФ не сможет остаться в стороне, если Киев вдруг начнет полномасштабное наступление на Донбассе. Однако как именно она будет реагировать, предположить пока сложно.

Напомним, что украинским офицерам раздали специальные анкеты для эвакуации, что может означать подготовку ВСУ к войне не только за контроль над самопровозглашенными республиками, но и непосредственно против России.

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