Полковник ВС РФ Михаил Ходаренок прокомментировал заход в Черное море французского фрегата Auvergne с управляемыми ракетами на борту. Он отметил, что НАТО подобными действиями продолжает показывать России силу, однако в случае конфликта преимущество все же будет на стороне РФ.

«У военных моряков есть такое понятие как демонстрация флагов. Мы, возможно, никогда и не узнаем, с какими целями он заходил. Этот маневр позволяет показать силу и боевые способности», – заявил Ходаренок.

Он отметил, что подобные действия у границ РФ не могут не вызывать беспокойство. Именно поэтому Черноморский флот задействовал все имеющиеся в его распоряжения средства для наблюдения за французским кораблем и его перемещениями в акватории.

Если возникнет конфликт, то к нему подключится не только Черноморский флот. Помимо него, РФ использует авиацию, которая базируется в Крыму и других регионах страны, артиллерийское вооружение. Поэтому ее шансы на победу в случае натовской агрессии остаются весьма высокими.