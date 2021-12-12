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Павел Шапкин, руководитель Национального союза защиты прав потребителей, в ходе разговора с журналистами решил дать несколько рекомендаций касательно приобретения искусственной елки.

Согласно его словам, особое внимание следует обратить на безопасность покупаемого изделия. Основным показателем качества ели является запах. Если он вызывает отторжение, то это значит, что при изготовлении елки применялись неэкологичные материалы. В случае вдыхания данных растворителей у детей и взрослых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Компании часто стараются сочетать дорогостоящие материалы с дешевыми, поэтому Шапкин посоветовал ознакомиться с составом изделия, указанным на маркировке, прежде чем покупать его. Следует выбирать ели, созданные из полиэтилена, являющегося наиболее безопасным видом пластика. Остальные могут выделять опасные вещества.

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