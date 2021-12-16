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Бывший президент Украины, а ныне глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко ворвался в студию телевизионного канала «Рада» и сорвал эфир. Он обвинил создателей канала в коррупции и в том, что они нецелесообразно используют бюджетные средства.

По словам Порошенко, на содержание канала, который должен освещать работу парламента, тратятся крупные средства. Но он вместо своих прямых обязанностей препятствует нормальной работе Верховной Рады.

Недовольство Порошенко вызвало появление дополнительных студий в парламенте страны, в которых журналисты работают с депутатами. Этот проект, по словам бывшего главы государства, был разработан втайне от всех, а для его реализации не создавался электронный аукцион.

Находящийся в студии депутат Даниил Гетманцев попытался успокоить бывшего президента и призвал его «повернуться к камере другой стороной», однако это только больше распалило Порошенко.

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