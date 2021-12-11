Бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что США могли бы развернуть в стране свои военные базы, причем сделать это негласно. Объекты можно замаскировать под учебные центры, которые ни у кого не вызовут подозрений.

По словам дипломата, подобные действия США не будут ничем отличаться от российских. Москва якобы развернула свои Вооруженные силы на территории Беларуси, поэтому Вашингтон вполне может сделать то же самое на Украине.

Чалый заявил, что раньше на белорусской территории находились только российские войска ПВО. Сейчас ситуация круто изменилась, так как РФ перебросила на аэродром в Барановичах свои боевые самолеты, а также создала целый ряд совместных центров обучения.

Киев тоже может разрешить Соединенным Штатам создание на своей территории тренинговых центров, в которых Североатлантический альянс будет размещать своих военнослужащих, технику и оружие.